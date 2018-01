Résumé de l'épisode 132

Un secret qui n’en finit pas de s’ébruiter ! En 2017, Marianne Delcourt avait fait passer en priorité Judith, sa petite-fille, sur la liste des dons d’organes pour la greffe d’un rein. Une opération qui lui avait sauvé la vie mais qui, depuis le début de la nouvelle intrigue de Demain nous appartient, revient sur le devant de la scène. Chloé et inquiète et pense que sa mère lui cache quelque chose. Marianne, elle, nie tout en bloc : ce n’est sans doute qu’une mauvaise blague ! En tout cas, toute la famille Delcourt est mobilisée pour ne pas que Judith entende les bruits qui courent dans les couloirs de l’hôpital. Mais Marianne a de plus en plus de mal à éteindre le début d’incendie. Et le corbeau n’a vraisemblablement pas dit son dernier mot ! Le couple Laurence – Sandrine bat de l’aile ! Laurence reprend contact avec ses anciens camarades de lycée suite au décès d’un de ses amis d’enfance et organise avec eux des soirées à répétition… ce qui énerve Sandrine qui a l’impression ne plus vivre sous le même toit que son amoureuse. De son côté, Laurence reproche à Sandrine la monotonie de leur couple. Aïe, aïe, aïe… Pour le couple Margot – Maxime, ce n’est pas la joie non plus ! les jeunes tourtereaux se retrouvent seuls chez Karim pour garder Nina. Alors qu’ils commencent à se câliner, Margot repousse sèchement les avances de Maxime. Elle n’est pas encore prête à aller plus loin et demande à son amoureux de partir. Gros froid !