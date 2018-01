Résumé de l'épisode 133

Bastien Laval est-il le corbeau ? Le beau médecin assure à Karim et Anna ne pas être l’auteur des mails anonymes envoyés à Marianne et au personnel hospitalier. De son côté, Judith en veut terriblement à Marianne et dit se sentir telle « une meurtrière » à cause du détournement d’organe. Elle entreprend alors de chercher qui était la personne destinataire de son rein. Chloé et Anna soutiennent Marianne mais lui apprennent que Daniel Verneuil a déposé plainte contre elle au Conseil de l’Ordre des médecins. La situation paraît mal engagée pour la mère de Chloé. La crise que traverse Laurence Moiret et Sandrine Lazzari paraît plus profonde que prévue. Entre un travail prenant et des sorties de plus en plus récurrentes, Laurence s’éloigne un peu de sa famille, ce qui agace Sandrine. Plus préoccupant, Laurence commence à se rapprocher d’une autre femme… C’est une fille ! Victoire Lazzari continue de suivre l’évolution du bébé de Fabienne. Après une échographie, elle lui apprend qu’elle est enceinte d’une petite fille. La joie illumine le visage de Fabienne et par contagion celui de Victoire. Bastien Laval (interprété par Joffrey Platel) est-il le corbeau ? Le beau médecin assure à Karim et Anna ne pas être l’auteur des mails anonymes envoyés à Marianne et au personnel hospitalier. De son côté, Judith en veut terriblement à Marianne et dit se sentir telle « une meurtrière » à cause du détournement d’organe. Elle entreprend alors de chercher qui était la personne destinataire de son rein. Chloé et Anna soutiennent Marianne mais lui apprennent que Daniel Verneuil a déposé plainte contre elle au Conseil de l’Ordre des médecins. La situation paraît mal engagée pour la mère de Chloé. Cependant, c’est un autre événement tragique qui va venir frapper l’hôpital, ce soir, dans l’épisode 133 de Demain nous appartient. La crise que traverse Laurence Moiret (Charlotte Valandrey) et Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini) paraît plus profonde que prévue. Entre un travail prenant et des sorties de plus en plus récurrentes, Laurence s’éloigne un peu de sa famille, ce qui agace Sandrine. Plus préoccupant, Laurence commence à se rapprocher d’une autre femme… C’est une fille ! Victoire Lazzari (Solène Hébert) continue de suivre l’évolution du bébé de Fabienne. Après une échographie, elle lui apprend qu’elle est enceinte d’une petite fille. La joie illumine le visage de Fabienne et par contagion celui de Victoire. Mais leurs sourires vont bientôt disparaître…