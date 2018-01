Résumé de l'épisode 136

Après son agression dans la rue par un inconnu, Marianne Delcourt (incarnée par Luce Mouchel) se retrouve une nouvelle fois à l’hôpital. Heureusement pour elle, elle a eu plus de peur que de mal. Suivant les injonctions de ses filles Chloé (Ingrid Chauvin) et Anna (Maud Baecker) qui viennent lui rendre visite en compagnie de Karim (Samy Gharbi), elle accepte de porter plainte contre X. D’après le capitaine Saeed, son agression pourrait bien être liée à la décision qu’elle a prise en choisissant de favoriser la greffe de rein sur sa petite fille Judith, au détriment de la receveuse légitime, Agnès Verneuil. Mais la famille Verneuil serait-elle pour autant capable d’une telle agression ? Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini) est encore sous le choc depuis que Bastien (Joffrey Platel) est dans le coma. Au Spoon, elle retrouve Tristan (Mathieu Alexandre) qui lui demande des nouvelles de son ami, transféré depuis peu dans un hôpital plus proche de chez sa mère, à la Rochelle. Mais le plus dur est sans doute pour Victoire (Solène Herbert). Comment la jeune interne tiendra-t-elle le coup, si loin de celui qu’elle aime et quelle redoute de perdre ? Dylan et Jessica Moreno (incarnés respectivement par Joaquim Fossi et Garance Teillet) n’ont toujours plus d’argent pour partir en voyage scolaire. Au lycée, leurs camarades Bart, Maxime, Margaux et Sara envisagent même de se trouver des petits boulots pour les aider. Alors que les jumeaux, plus stressés que jamais, sont sur le point d’avouer à leur professeur qu’ils ne peuvent pas payer le trajet, cette dernière leur propose une solution. Mais ce n’est pas certain que cela va leur plaire…