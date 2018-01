Résumé de l'épisode 137

A l’hôpital Saint-Clair, Lou (Rani Bheemuck) encourage la famille Verneuil à intenter un procès à Marianne Delcourt (Luce Mouchel) pour leur avoir fait perdre une chance de sauver Agnès (Mélanie Baxter-Jones), gravement atteinte aux reins. Pourtant, de son côté, Christophe (incarné par Boris Terral) se prépare à défendre le camp adverse, celui de Marianne Delcourt. Lorsque les deux se rendent compte que leurs intérêts divergent, il accuse la jeune avocate d’opportunisme, mais celle-ci lui teint tête. Cette situation peut-elle vraiment durer ? Depuis le coma de Bastien (Joffrey Platel), Victoire Lazzari (Solène Hébert) est toujours sous le choc et ne sort plus de chez elle. Sa sœur Sandrine (Juliette Tresanini) lui tient compagnie et tente de lui faire reprendre goût à la vie. Mais Victoire n’arrête pas d’appeler l’hôpital à la Rochelle pour demander des nouvelles de celui qu’elle aime, même si la situation n’évolue pas. En désespoir de cause, elle lui laisse des messages en lui demandant de se réveiller. Ce vœu sera-t-il un jour exhaussé ? Au lycée, Chloé (Ingrid Chauvin) découvre qu’une vidéo d’elle et Alex (Alexandre Brasseur) en pleine dispute a été mise en ligne et circule entre les élèves. Le mystérieux harceleur continue d’agir dans l’ombre. Serait-il possible que quelqu’un en veuille à toute la famille Delcourt à cause du traitement de faveur accordé par Marianne à Judith. Tandis que Chloé et Alex demandent à Karim de les aider, Maxime (Clément Rémiens) s’emporte et agresse violement un camarade qui le provoquait au sujet de la vidéo. La famille Delcourt serait-elle en train de perdre pied ?