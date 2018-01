Résumé de l'épisode 139

Après le retour de Martin Constant (alias Franck Monsigny) qui s’inquiète pour la famille Delcourt, Alex (Alexandre Brasseur) est très froid avec lui et lui demande de partir sur le champ. Malgré tout Chloé (Ingrid Chauvin) accepte de revoir son ancien amant pour parler seul à seul. Elle refuse son aide et lui demande de partir, il ne peut rien pour eux. Pourtant, lui est visiblement toujours amoureux. Pourra-t-il un jour oublier Chloé ? A l’hôpital Saint-Clair, Rémy (Liam Baty) est heureux de voir Victoire (Solène Hébert) revenir et reprendre du service. Il la console lorsque celle-ci fond en larmes dans ses bras. Est-elle vraiment prête pour revenir ? Lorsque le directeur (incarné par Pierre Deny) se rend compte que Victoire étudie le cas de Bastien et souhaite se réorienter vers la neurochirurgie, il lui conseille de ne pas abandonner la médecine interne. La jeune interne va-t-elle gâcher son avenir en voulant sauver celui qu’elle aime ? Dans les mêmes couloirs de l’hôpital, Judith Delcourt (Sylvie Filloux) se rapproche de plus en plus d’Agnès Verneuil (Mélanie Baxter-Jones), envers qui elle éprouve un fort sentiment de culpabilité et à qui elle donne en cadeau le bracelet qui lui a été offert par Marianne. Madame Verneuil accepte ce geste de soutien de Judith, sans se douter que c’est elle qui porte le rein qui lui était destiné. Comment réagira-t-elle en l’apprenant ?