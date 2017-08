Le résumé de l’épisode 14  

Chloé sauve Anna in extremis des flammes. Elle était venue lui montrer la photo et le message que Martin avait intercepté à sa sœur. De son côté, Marianne qui avait promis d’aider Anna récupère l’acte de naissance de son bébé auprès de Flore. Mais c’est une déception, elle doit annoncer à Anna que son enfant est mort-né. En parallèle, Margot qui se sent mieux, se confie à Karim, tout ce dont elle se rappelle c’est de Bart, de la plage et la sirène du bateau de 22h. Mais Bart était rentré chez lui à 22h, Margot a fait une confusion à cause de la drogue dans le punch. Karim pense tout de même que Bart sait qui est le véritable coupable et le cache. Il réussit à le convaincre de le dénoncer : c’est Guillaume. Sylvain et Christelle refusent que Betty aille rencontrer l’agent artistique. Betty n’est pas d’accord et y va en cachette. Devant Lorène qui la filme, Betty perd ses moyens et s’enfuit en courant.