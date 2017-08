Le résumé de l’épisode 15  

Anna n’arrive pas à croire que son enfant est mort. Bastien lui propose d’aller sur la tombe de son enfant pour qu’elle puisse faire son deuil. Ils découvrent que la tombe est fleurie toutes les semaines par Flore. Anna comprend que Bart est son fils. Karim et Lucie arrêtent Guillaume et l’interrogent, il finit par avouer avoir profité de l’état de léthargique de Margot à la soirée. Alex bouleversé par l’arrestation de son ami, Guillaume, trouve Chloé au Spoon avec Martin. Vert de jalousie, le ton monte entre Martin et lui, ils se battent. Chloé prend la défense de Martin puis lorsqu’elle le raccompagne à l’hôtel, ils s’embrassent. Leila découvre qu’Anna est enceinte de Lyès. Elle en parle avec Bilel. Victoire retrouve son appartement cambriolé, elle invite donc Franck à rester chez elle pour la rassurer.