Le résumé de l’épisode 16  

Anna se rend avec Bastien chez la sage-femme qui l’avait accouchée, celle-ci lui confirme que son fils est Bart Vallorta. Karim et Lucie interrogent Guillaume au sujet des détonateurs qu’ils ont retrouvés chez lui. Celui-ci avoue, il les a volés puis revendus à un inconnu. Karim rassure Margot, son violeur va rester derrière les barreaux. Elle lui demande si elle peut rester à Sète avec Nina et lui. Il accepte. Chloé ne sait plus où elle en est, elle pense qu’elle est en train de tomber amoureuse de Martin. Elle se confie à Sandrine. Victoire présente Franck à Sandrine et Laurence. Franck lui fait croire que sa sœur l’a dragué toute la soirée et que ça l’a gêné.