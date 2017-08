Le résumé de l’épisode 17  

Anna demande des explications à Flore concernant Bart. Flore lui dit qu’18 ans Anna était à la rue et ne pouvait pas s’occuper de son bébé, elle lui a donc confié. Flore lui demande de ne rien révéler à Bart pour son bien. Marianne le lui conseille également. Flore est inquiète et se confie à Eddy qui lui promet de la protéger elle et Bart. De leur côté, Karim et Lucie veulent une perquisition pour aller chez les Vallorta, c’est là-bas que le numéro inconnu qui a contacté Guillaume a émis. Mais Laurence leur refuse, on ne touche pas au Vallorta à moins d’une preuve infaillible. Lou, la femme de Karim, revient à Sète, elle lui demande pardon. Victoire se dispute avec Laurence puis avec Sandrine à cause de Franck. Betty est triste d’avoir raté sa chance avec Lorène, Jessica lui remonte le moral. Reboostée, Betty a une idée pour rattraper le coup. Elle va faire une vidéo pour convaincre Lorène. Et ça marche, Lorène lui propose un contrat mais il faut maintenant le faire signer à ses parents.