Le résumé de l’épisode 18  

Sur les conseils de Chloé et Marianne, Anna décide qu’elle ne dira pas à Bart la vérité pour ne pas le perturber. En revanche, elle ne pense pas pouvoir rester à Sète et le croiser. Elle décide donc partir mais lorsque Leila se présente et l’invite à rencontrer à sa famille, Anna change d’avis. Elle ne veut pas que son bébé soit coupé de la famille de son père. Chloé tente de rompre avec Martin mais lorsqu’elle se retrouve devant lui, elle craque et ils couchent ensemble. Le retour de Lou n’est pas facile. Elle l’aime encore et s’en veut d’être partie mais elle n’arrivait plus à s’occuper de Nina, elle est totalement paniquée avec elle. Karim est ému, il veut l’aider mais n’est pas prêt à tout reprendre comme avant. Betty fait tout pour que ses parents acceptent de signer son contrat. Ils finissent par accepter de rencontrer Lorène pour en parler avec elle d’abord.