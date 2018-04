Résumé de l'épisode 184

Béatrice Raynaud (Sophie Michaud) et sa fille Sarah (incarnée par Camille Genau) découvrent leur nouveau logement, mis à disposition par Guy. Le rapport sur l’incendie de l’hôtel révèle qu’une bougie est à l’origine du drame. Béatrice est forcée d’avouer à Sarah qu’elle n’était pas assurée et qu’elles ont tout perdu, à cause d’un bête accident. Et si Guy était à l’origine de cet accident ? Céline Vanneau (alias Manon Elezaar) est entre les mains du tueur aux alliances qui a fait parvenir aux enquêteurs des éléments qui les mettent sur la piste du cabinet d’avocats Guyot. Après une perquisition, au cours de laquelle ils trouvent le rouge à lèvre, signature du tueur, Christophe (Boris Terral) est interpelé. L’avocat serait-il capable d’être un tueur de sang froid ? Au Spoon, Tristan (Mathieu Alexandre) semble toujours obsédé par son désir de devenir magicien. Gwen (Sandrine Salyères) s’inquiète pour lui et prend le temps de l’écouter. Plus que le regret d’une vie fantasmée, c’est l’absence de son ami Bastien le jour de son anniversaire qui lui pèse. Mais en ce jour si particulier, Gwen pourrait bien lui faire une surprise… Magique !