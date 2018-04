Résumé de l'épisode 185

Lucie (Lorie Pester), sur le point de découvrir la vérité, est surprise par le tueur aux alliances. Son collègue Karim Saeed (Samy Gharbi) la retrouve inconsciente. La jeune femme s’en sort bien mais a eu vraiment peur, elle n’a pas réussi à voir le visage du coupable, mais une alliance prélevée dans l’ambulance qui lui sert de sinistre laboratoire pourrait servir à découvrir l’ADN du tueur… L’étau se resserre et les téléspectateurs vont enfin découvrir le visage du Serial Killer de Sète ! Maxime (Clément Rémiens) vient remonter le moral de Dylan Moreno (Joaquim Fossi) qui est bien décidé à reconquérir Eva (incarnée par Lise Cipriani) mais qui ne sait pas comment s’y prendre. Le jeune homme la voit si bien entourée de ses amis qu’il ne pense pas qu’elle ait besoin de lui. S’il veut la gagner le cœur d’Eva, Dylan va devoir sortir le grand jeu et il a une idée… à la Dylan ! Sarah Raynaud (Camille Genau) est toujours inquiète au sujet de sa mère. Elle aimerait que Béatrice (incarnée par Sophie Michaud) prenne la mesure des efforts de son ex-mari Guy (Laurent Mouton) et remercie ce dernier. Sarah ne semble pas voir la menace que représente son père. Mais Leïla (Samira Lachhab) est inquiète pour Béatrice qui semble persuadée que Guy a changé. Serait-elle retombée définitivement sous son charme ?