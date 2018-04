Résumé de l'épisode 186

Le profileur Marc Véry (incarné par Guillaume Faure) est le tueur aux alliances mais les forces de l’ordre ne se doutent de rien. La juge Moiret (alias Charlotte Valandrey) met la pression aux enquêteurs, en particulier à Lucie (Lorie Pester) qui découvre que le tueur déplace ses victimes sur le lieu où elles ont « péché ». Dans le même temps, la lieutenant Salducci se prépare à suivre Marc à Paris. Va-t-elle se rendre compte à temps de l’erreur qu’elle s’apprête à faire ? Chez les Beddiar, Bilel (incarné par Atmen Kélif) n’en peux plus de son neveu, le jeune Medhi, qui est intenable. Ce dernier court partout, casse tout et échappe constamment à sa vigilance. Leïla (Samira Lachhab) tente de rassurer son époux : cette situation n’est que temporaire, mais Bilel tiendra-t-il encore longtemps avec ce petit diable dans les pattes ? Judith Delcourt (Sylvie Filloux) et son amie Noor Beddiar (alias Sahelle de Figuereido) ont une nouvelle envie : se faire un tatouage. Elles révisent leurs arguments pour convaincre leurs parents respectifs mais ce n’est pas gagné. Chloé (Ingrid Chauvin) acceptera-t-elle sans risquer de se fâcher définitivement avec sa fille ?