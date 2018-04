Résumé de l'épisode 187

Depuis que Dylan Moreno (Joaquim Fossi) et Eva (Lisa Cipriani) se sont embrassés, ils filent le parfait amour au lycée. Dylan est sur un petit nuage, même si sa sœur, Jessica, (Garance Teillet) n’est pas dans la même humeur depuis que son petit ami Baptiste a annulé sa visite à Sète. Dylan veut se faire un ciné avec Eva mais commence à se rendre compte que la vie pour les personnes handicapées n’est pas des plus faciles… Marc Véry, le tueur aux alliances incarné par Guillaume Faure, menace d’en finir avec Lucie (Lorie Pester) mais se ravise moment de passer à l’acte. Tandis que Lucie ne se doute toujours de rien, Karim et Anna fouillent le passé du profiler pour tenter de le relier aux meurtres commis à Chartres. Y arriveront ils à temps, sans éveiller les soupçons du serial killer ? Judith Delcourt (Sylvie Filloux) et son amie Noor Beddiar (Sahelle de Figuereido) veulent toujours faire leurs tatouages malgré le désaccord de Chloé (Ingrid Chauvin). Judith prend la décision d’imiter la signature de sa mère ainsi que celle de Leïla Beddiar, une petite combine que les deux adolescentes pourraient regretter amèrement et qui pourrait bien leur coûter leur amitié…