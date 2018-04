Résumé de l'épisode 188

Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) est sous le choc en découvrant qu’Alex est victime d’un AIT ou Accident Ischémique Transitoire. Elle le fait hospitaliser d’urgence. Victoire (Solène Hébert) rassure la famille : cet incident est probablement lié au stress, Alex doit rester en observation pour une journée, même si celui-ci semble indisposé à obéir. Son accident pourrait-il être plus grave ? Béatrice Raynaud (incarnée par Sophie Michaux) prend un café au Spoon où elle trouve Gwen (Sandrine Salyères) débordée. Béatrice prend alors les choses en main et propose d’aider de façon plus permanente au bar. Lorsque sa fille, Sarah (Camille Genau) annonce la nouvelle à Guy, celui-ci semble désagréablement surpris. Béatrice semble pourtant ravie d’avoir retrouvée son indépendance, même en tant que serveuse. Guy serait-il agacé de voir sa proie lui échapper ? Après la violente altercation entre Karim (Samy Gharbi) et Marc Véry qu’il a confronté comme étant le tueur aux alliances, la juge Moiret (Charlotte Valandrey) suspend quelques jours le capitaine Saeed. Néanmoins, l’incident à suffit pour faire germer le doute dans l’esprit de Lucie (Lorie Pester) qui est bien déterminée à attraper le meurtrier. Mais il est peut-être déjà trop tard…