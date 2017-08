Le résumé de l’épisode 19  

Anna a été renversée par une voiture, Marianne la rassure tout va bien, le bébé aussi. Karim et Lucie l’interrogent pour savoir qui pourrait lui en vouloir mais elle ne sait pas. Bastien est tiraillé, il pense savoir qui c’est mais il ne veut pas trahir le secret professionnelle. Il finit par aller dénoncer Flore. Karim interroge Flore sur ce qu’elle faisait le soir de l’explosion, Léonard lui répond qu’ils étaient ensemble. Flore est au plus mal, Eddy la réconforte. Elisabeth les surprend. Elle n’aime pas l’idée que son fils se rapproche de Flore, elle tente d’en parler avec Léonard mais ce dernier a une confiance aveugle en Flore. Elisabeth décide de dénoncer Flore à la police, Léonard n’était pas avec elle le soir de l’explosion. Karim arrête Flore devant la mairie. Chloé rompt avec Martin, elle ne peut pas supporter l’idée qu’il aille risquer sa vie au Mali. Lou essaie de s’occuper de Nina avec l’aide de Margot. Mais elle panique, n’y arrive pas et craque.