Résumé de l'épisode 190

La santé Alex (Alexandre Brasseur) semble s’améliorer mais ses visions d’un enfant perdu en forêt continuent de l’inquiéter. Il fait part de ses délires à sa compagne, Chloé (Ingrid Chauvin) qui refuse de le croire. Prochainement Alex doit commencer un nouveau boulot et organiser la sécurité d’un concert pour la ville de Sète, sera-t-il remis à temps de ses troubles, ou le problème est-il plus profond qu’il ne veut bien le reconnaître ? La lieutenant Lucie Salducci (incarnée par Lorie Pester) reprend du service au commissariat de Sète, mais Karim (Samy Gharbi) s’inquiète pour elle. Depuis la fin de son idylle avec le profiler Marc Véri, qui s’est révélé être le tueur aux alliances, Lucie semble constamment sur les nerfs, au point qu’elle explose de rage devant ses collègues. Karim lui demande de prendre quelques jours de congés mais acceptera-t-elle de se laisser prendre en mains ? La relation est tendue entre Betty Moreno (Lou Jean) et sa mère Christelle (Ariane Séguillon) qui aimerait la voir s’inscrire à un cours de cirque. Heureusement pour elle, la jeune adolescente fait la rencontre Marcelle, une ancienne musicienne de jazz, avec qui elle se lie d’amitié et qui lui redonne bientôt le sourire. Mais cette nouvelle venue, qui lui sert de confidente, pourrait aussi avoir une mauvaise influence sur Betty…