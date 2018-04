Résumé de l'épisode 191

La disparition de Mehdi, inquiète de plus en plus Bilel (incarné par Atmen Kélif). L’enfant a passé la nuit dehors sous la pluie et l’orage. Leïla (Samira Lachhab) Ils qui n’a pas encore pu prévenir le père de Mehdi, vient aider les forces de l’ordre dans leurs recherches. Bilel se sent terriblement coupable et Leïla ne semble pas prête à lui pardonner cette terrible erreur d’inattention… D’autant plus que la piste d’un enlèvement n’est pas exclue. Un avis de recherche est lancé, cela suffira-t-il ? La santé d’Alex (Alexandre Brasseur) est toujours incertaine. En découvrant l’avis de recherche lancé par Anna Delcourt (Maud Baecker) sur son site, il réalise que sa vision pourrait être liée à la disparition du jeune Medhi qui portait lui aussi un manteau rouge. Alex est persuadé qu’il peut aider à retrouver l’enfant grâce à son don de voyance. Le gardien de la marina pourrait-il être devenu médium ? Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini) vient de recevoir la réponse à sa candidature auprès du rectorat. Elle devient la nouvelle proviseure du lycée Paul Valéry, en remplacement de Jérôme Cottin. Ses fils, Lucas et Arthur sont dégoutés, ils vont encore passer pour des privilégiés auprès de leur camarades. Mais dès son premier jour elle convoque Lucas et Sarah (Camille Genau) dans son bureau pour les recadrer sévèrement. Sandrine est-elle en train de devenir un vrai dictateur ?