Résumé de l'épisode 193

Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) consulte pour la première fois de sa vie un médium (incarnée par Aurélie Konaté) à qui il confie son sentiment d’isolement depuis qu’il a des visions. Mais il prend vite peur en découvrant ce que le médium lui révèle sur ses pouvoirs. Sa famille au grand complet tente de le dissuader de retourner voir cette femme. Alex risque-t-il de découvrir quelque chose d’autre sur son propre passé ? Depuis que Lucie Salducci (incarnée par Lorie Pester) a décidé de quitter la police, son coéquipier de toujours Karim (Samy Gharbi) se sent bien seul sur l’enquête. Il se confie à la juge Moiret (Charlotte Valandrey) qui lui fait comprendre qu’il devra respecter la résolution de Lucie et s’en sortira très bien seul. Dans le même temps, la découverte d’indices confirme les dires du jeune Medhi qui est placé sous protection policière. Serait-il encore en danger ? Au lycée, Dylan Moreno (incarné par Joaquim Fossi) reçoit une proposition d’Eva (Lisa Cipriani) à laquelle il ne s’attendait pas. En effet la jeune fille se dit prête à passer « aux choses sérieuses ». Dylan, toujours vierge, hésite à franchir le pas et fait preuve de tant de réticence qu’Eva se vexe, croyant qu’il n’est pas prêt à faire l’amour avec elle à cause de son handicap. Dylan parviendra-t-il à s’expliquer avec la jeune fille comme le lui conseille Jessica ?