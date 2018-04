Résumé de l’épisode 195

Désormais conscient que ses visions sont des souvenirs, Alex (Alexandre Brasseur) pense être responsable de ce qui est arrivé à l'enfant de ses flashs. Il consulte Oriane (Aurélie Konaté) qui le détrompe et l'encourage à interroger ses parents. Ceux-ci lui fournissent une explication qui ne le convainc qu'à moitié, et qu'une discussion avec Anna (incarnée par Maud Baecker) achève de mettre en doute. Et si Jacques et Catherine, les parents d’Alex avait véritablement quelque chose à cacher ? Anna (interprétée par Maud Baecker) révèle à Flore (Anne Caillon) que son beau-père et prédécesseur à la mairie, Léonard Vallorta, a truqué les élections en bourrant les urnes et que la nouvelle va bientôt sortir dans la presse. Pour se racheter, Léonard enregistre une vidéo où il avoue tout et dédouane sa belle-fille. Mais ce geste suffira-t-il à rattraper ses actes malhonnêtes ? Betty Moreno (Lou Jean) continue de voir son amie Marcelle, ancienne saxophoniste avec qui elle chante parfois. Mais elle fait bientôt une découverte sur l’état de santé de sa nouvelle amie qui remet en cause tous les beaux moments qu’elles ont passé ensemble… Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.