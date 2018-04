Résumé de l’épisode 196

Chloé (Ingrid Chauvin) s'inquiète de l'incidence des flashs d'Alex (Alexandre Brasseur) et des conseils d'Oriane sur la vie de son mari. Elle demande à Anna et Karim d'enquêter sur cette voyante, et finit par découvrir le terrible secret de son passé. Quant à Alex, il tente de mener à bien sa mission pour la Mairie, mais il est distrait par toute cette histoire, sans compter que Robin Bellanger ne fait rien pour l’aider... Le tatouage de Noor (Sahelle de Figuereido) s'est infecté. Heureusement, Rémy (incarné par Liam Baty) se propose de l’aider et de la soigner à l’hôpital, mais Noor redoute de tomber sur sa mère dont elle craint la terrible réaction. Dans ces conditions la jeune fille acceptera-t-elle de se laisser soigner ? Depuis qu’elle a renoncé à ses fonctions de lieutenant dans la police, Lucie (Lorie Pester), est toujours traumatisée par son histoire avec Marc qui continue de lui envoyer des messages. Face à l’insistance de celui qu’elle a tant aimé et en qui elle avait placé ses espoirs, pourrait-elle craquer et chercher à le revoir ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.