Résumé de l’épisode 197

Chloé (Ingrid Chauvin) tente de convaincre Alex qu'Oriane (Aurélie Konaté) est dangereuse. Il a du mal à la croire jusqu'à ce que son père lui apprenne qu'Oriane a essayé de lui extorquer de l'argent. Dès lors, persuadé qu'elle l'a manipulé, et après lui avoir dit de ne plus s'approcher de sa famille, il tente de remettre sa vie sur les rails, en tentant de se réconcilier avec son fils, et en reprenant son boulot en main. Mais ce n’est pas gagné... Dylan Moreno (interprété par Joaquim Fossi) refuse de parler de sa nouvelle copine, Eva (Lisa Cipriani), à sa mère Christelle (Ariane Séguillon) qui, en bonne mère intrusive, n'en reste pas là et provoque la rencontre. Mais la découverte du handicap d’Eva pourrait bien être un véritable choc et la réaction de Dylan d’autant plus violente... Béatrice Raynaud (interprétée par Sophie Michaux) commence à prendre ses marques comme serveuse au Spoon et s'éloigne de plus en plus de son ex-mari violent Guy (Laurent Mouton). Mais les difficultés de Sara, qui a du mal à remonter la pente et a besoin de ses parents, pourrait en décider autrement... Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.