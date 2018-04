Résumé de l’épisode 198

Depuis que Chloé (Ingrid Chauvin) a vu la prédiction d'Oriane (Aurélie Konaté) se réaliser sous ses yeux, elle doute : la voyante est-elle vraiment une menteuse ? Si ce n'est pas le cas, alors ça pourrait vouloir dire que ce sont les parents d'Alex qui ont menti en disant qu'elle avait tenté de les extorquer. Alex et Chloé se disputent à ce propos. C'est alors que Jacques et Catherine leur apprennent qu'ils ont vendu la maison de Corse, ce qui attise encore davantage les soupçons de leur belle-fille. Que tentent-ils de cacher ? Malgré la vidéo de Léonard (Patrick Rocca) affirmant avoir truqué ses élections passées, Flore (Anne Caillon), visée par plusieurs manifestations de Sétois mécontents la mairie, décide de ne pas présenter sa candidature aux élections municipales. Comment son entourage va-t-il accueillir cette décision radicale ? Marcelle (Mauricette Gourdon) a disparu et Betty Moreno (interprétée par Lou Jean), accompagnée de son amie Noor, la cherche dans toute la ville. Quand elle la trouve enfin et la ramène chez elle, Betty réalise qu'elle a une dure décision à prendre… Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.