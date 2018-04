Résumé de l'épisode 199

Chloé (Ingrid Chauvin) essaie d'en savoir plus sur le passé sétois des parents d'Alex (Alexandre Brasseur). Puis ils se rendent chez Oriane pour tenter d'en savoir plus sur leurs mensonges. Les parents finissent par avouer leur terrible secret. Pendant ce temps, Karim (Samy Gharbi) enquête au sujet de la disparition de Roland Prigent. Il interroge Jeanne (Catherine Allégret), la mère de Robin, au sujet des virements qu'elle fait au détective privé et d'un possible lien avec le fait que le portable de son fils ait borné pas loin du lieu de l'agression présumée de Prigent. Bart (Hector Langevin) présente Guy (Laurent Mouton) à Thomas dans l'espoir qu'ils trouvent un terrain d'entente professionnel. Les deux hommes, qui ne se connaissent pas le moins du monde, ont alors une idée qui pourrait faire leur fortune... Depuis la gaffe très maladroite de sa mère, Dylan Moreno (incarné par Joaquim Fossi) reproche à celle-ci d'avoir blessé sa copine Eva (Lisa Cipriani) lors de leur première rencontre. Mais Eva fait remarquer à Joaquim que sa mère a soulevé de vraies questions. Est-il vraiment prêt à partager la vie d’une personne handicapée ?