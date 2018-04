Résumé de l’épisode 200

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Karim convoque Robin Bellanger au commissariat pour l’interroger. Bellanger est accompagné de son avocate Lou qui le défend bec et ongle. Pour elle, Karim n’a rien pour accuser son client. Bellanger était dans la forêt le jour de la disparition du détective privé Prigent. Mais son corps n’a pas été retrouvé. Bellanger est-il vraiment impliqué ? De son côté, Lucie reçoit la visite de sa tante Pénélope qui lui confie avoir quitté tonton Jean. Elle est venue à Sète pour s’éloigner de lui quelque temps. Alex demande de l’aide à Oriane pour retrouver la mémoire et se souvenir plus précisément de son frère, décédé quand il avait 3 ans. Grâce à la voyante, Alex se souvient d’une femme qui les accompagnait dans la forêt le jour de la morte de Laurent. Mais Alex va encore se confronter aux mensonges de ses parents qui ne se souviennent pas de cette femme. Accablé par ses émotions, Alex perd son sang-froid et manque de frapper son père ! Heureusement, Judith arrive à temps pour faire cesser la dispute. Pour en savoir plus, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.