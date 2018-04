Résumé de l’épisode 202

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Victoire aide son neveu Lucas à réviser son bac blanc de français. Elle veut prouver à sa sœur Sandrine que sa méthode de révision est meilleure que la sienne. Victoire promet un jeu vidéo à Lucas s’il révise intensément et obtient son bac blanc. De son côté, tante Pénélope se cherche un nouveau petit-ami sur un site de rencontre. Avec l’aide de Lucie et de l’application, elle rencontre Tristan, le gérant du Spoon, qui accepte de faire un selfie avec elle pour rendre jaloux tonton Jean. Alex s’en prend violemment à ses parents après la révélation choquante qu’il vient d’apprendre. Jacques et Catherine ne sont pas les vrais parents d’Alex. Catherine ne pouvait pas mener de grossesse à terme. Un jour, Jacques et Catherine trouvent un petit garçon perdu dans la forêt et ne le ramènent jamais à ses parents. Le couple a kidnappé Alex et lui a menti pendant 40 ans. Aujourd’hui, la vérité a éclaté. Alex ne veut plus leur parler et le pire, la police les arrêtent pour enlèvement d’enfant. Pour en savoir plus, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.