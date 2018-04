Résumé de l'épisode 204

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Anna a écrit un article très complet sur Oriane Vasseur et ses dons de voyance. Elle demande à Karim si la médium ne pourrait apporter son aide dans des enquêtes de police. Mais Karim reste dubitatif. De son côté, Victoire est toujours motivée à l’idée d’aider son neveu Lucas à réviser son épreuve de bac blanc. Va-t-elle réussir son pari avec sa sœur Sandrine ? Enfin, Alex a enfin fait connaissance avec sa mère biologique. Mais les retrouvailles avec son frère, Robin Bellanger, ont été beaucoup plus froides. La police a arrêté Jacques et Catherine Bertrand pour enlèvement d’enfant et depuis, Alex ne veut plus leur parler. Désespérée, Catherine avale beaucoup de médicaments pour mettre un terme à sa douleur et sa culpabilité. Va-t-elle s’en sortir ? Pour en savoir plus, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient.