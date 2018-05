Résumé de l’épisode 205

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Béatrice et Guy sont plus proches que jamais. Et pour le plus grand bonheur de leur fille Sara, ils se sont enfin embrassés ! Oriane Vasseur insiste pour aider Karim dans son enquête. Anna lui a donné une photo de Prigent et elle lui assure avoir eu une vision, elle a vu des cabanons et un point d’eau. Karim et Oriane partent sur les traces de Prigent et trouvent sa planque. Le détective privé refait surface et menace Oriane. Une bagarre députe entre Karim et Prigent… Ce dernier prend une balle et meurt sur le coup. Alex découvre que la tentative de suicide de Catherine n’en était pas vraiment une. Elle a tout organisé pour récupérer Alex. Comment va-t-il réagir ? La suite dans l’épisode 206 de Demain nous appartient – du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.