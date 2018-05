Résumé de l’épisode 206

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Béatrice semble retomber amoureuse de son ex-compagnon Guy. Mais sa fille Sara aimerait bien pousser les choses et proposer à son père d’emménager avec elles. Pour elle, ses parents s’aiment et doivent se remettre ensemble le plus vite possible, c’est une évidence. A l’hôpital, Victoire demande l’aide de son supérieur pour duper son neveu Lucas avec une mise en scène dramatique. Et ça marche puisque Lucas promet de réviser à fond son bac dorénavant. A la demande de Judith, Alex demande à Jeanne de retirer sa plainte contre Jacques et Catherine. Il voudrait éviter que sa famille ne souffre suite à toutes ces révélations sur son passé. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient.