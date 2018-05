Résumé de l’épisode 207

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Jeanne est partagée. Elle envisage de retirer sa plainte contre les Bertrand mais sa violente dispute avec Catherine met fin à ses doutes. Elle ne retirera pas sa plainte. Victoire et Sandrine continuent de se chamailler pour savoir qui aura la meilleure méthode de travail pour les révisions du bac blanc de Lucas. Le lycéen revient de son épreuve souriant et leur annonce qu’il a pris le sujet d’invention. Les deux sœurs ne semblent pas très rassurées par ce choix. L’enquête de la police se poursuit et Karim assure à la juge que Catherine et Jacques Bertrand finiront leurs vies en prison. C’est le choc quand Alex retrouve Jeanne inanimée sur le sol de son mas ostréicole. A-t-elle été agressée ? Pour le savoir, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient.