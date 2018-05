Résumé de l’épisode 208

Dans les épisodes précédents de Demain nous appartient, Dylan voit en Zac un rival ! Zac est un jeune canadien venu à Sète dans le cadre d’un programme d’échange. Il s’entend tellement bien avec ses parents, ses amis et sa petit-amie que Dylan n’en peut plus ! De son côté, les anciens travers de Guy reviennent au galop. Il surveille Béatrice au travail et ne semble pas lui faire confiance. Son comportement va-t-il évoluer ? Alex découvre que ce n’est pas Catherine qui a attaqué Jeanne mais son mari Jacques. Il souhaitait au départ discuter avec Jeanne mais la discussion s’est vite envenimée et Jacques l’a frappé avec une planche. La police à leurs trousses, Jacques et Catherine vont-ils se rendre ou prendre la fuite ? Pour le savoir, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient.