Découvrez sans plus attendre le résumé de l'épisode 23. Eddy séquestre Anna et Bart pour attirer Flore sortie de prison. Bart parvient à rompre ses liens en l’absence d’Eddy mais n’a pas le temps de détacher Anna. Eddy s’emporte contre Bart et lui révèle qu’Anna est sa véritable mère. En parallèle, Chloé constate que sa soeur a disparu, elle pense qu’elle a enlevé Bart. Elle va donc voir Karim pour lui expliquer mais au même moment Léonard arrive pour dénoncer son fils. Victoire se dispute avec Franck au sujet des mails professionnels que Franck lit et auxquels il répond à la place de Victoire. Alors qu’elle allait le quitter, Franck lui fait une demande en mariage. Elle dit oui. Betty passe un essai pour suivre les cours de chants très réputés du Dragon. Elle s’entraine et réussit à être admise.