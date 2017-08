Le résumé de l'épisode 24  

Que s'est-il passé dans l'épisode 24 ? Voici une piqûre de rappel : Karim et Chloé finissent par retrouver Anna et Bart sains et saufs mais Eddy s’est volatilisé. Après avoir été assommée par Eddy, Anna a retrouvé la mémoire. Eddy arrive au Mas et demande à sa mère de l’aider à s’enfuir mais Léonard arrive au moment où ils allaient partir. Il demande à Eddy de se rendre. Flore, elle aussi, tente de le convaincre lorsque Karim et Lucie arrivent pour l’arrêter. Rien ne va plus pour Victoire, elle se dispute avec sa soeur qui lui déconseille de se marier et Marianne la met à pied à cause de ses absences et de ses retards répétitifs. Karim découvre que Lou lui ment, elle ne se soigne pas. Lou reproche à Karim de ne plus la regarde comme une femme. Mais Karim a besoin de temps, il n’a plus confiance.