Résumé de l'épisode 242

Dans les épisodes précédents, Jeanne demande l’aide d’Oriane. La voyante se rend au mas et sent une âme errante. Jeanne avoue que c’est Fanny, une ancienne employée morte au mas il y a des années. Depuis que Victor a racheté le mas, Lola ne donne plus aucune nouvelle. Selon son compte instagram, Lola a menti sur son passé… Après réflexion, Chloé dit à Alex qu’elle veut bien qu’il revienne à la maison. Un cocktail est organisé dans les locaux d’InfoSète et Mattéo est invité ! Flore lui avoue qu’il lui plait… Elle lui donne même un rendez-vous sur son bateau le lendemain ! Lola rompt avec Robin et n’y va pas de main morte ! Lola et Victor semblent très proches… Lou retrouve un sous-vêtement féminin chez Victor. Elle apprend alors qui est réellement Lola, la fille de Victor.