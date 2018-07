Résumé de l'épisode 243

Dans les épisodes précédents, Sara a rendu visite à sa mère pour son anniversaire. La jeune fille vient d’avoir 18 ans. Bart lui a préparé une surprise pour son anniversaire mais elle ne veut pas y assister. Puis Sara décide d’aller fêter quand même son anniversaire avec ses amis. Flore a donné rendez-vous à Mattéo sur son bateau. L’attirance entre les deux est trop forte, la température monte entre les deux et ils passent à l’acte. De son côté, Thomas a préparé une surprise à Flore qui semble culpabiliser. Chloé et Alex disent la vérité à Judith à propos de Lola et Victor Brunet. Elle va confronter alors Lola qui nie les faits. Robin est en plein délire, il semble voir des cafards partout autour de lui. Mais que lui arrive-t-il ?