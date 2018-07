Résumé de l'épisode 244

Après avoir eu des hallucinations, Robin se retrouve au commissariat ave Alec pour savoir qui l’a drogué. Les hallucinations au mas seraient dues à la présence de LSD dans les bouteilles d’eau. Alex accuse Lola d’en être la responsable. Ils apprennent de plus qu’elle est la fille de Victor Brunet. De son côté, Bart ne va pas à son oral du bac et se fait griller par sa mère sur la plage. Flore comprend que si Bart fait ça, c’est pour rester avec Sara à Sète l’année prochaine. Elle en parle à Anna qui, elle, est soulagée qu’il reste un an de plus auprès d’elle. Lola est furieuse car elle récupère 20% des parts du mas tandis que Lou en récupère 40%. Victor est convoqué au commissariat par Karim. Il dément toute implication dans les malédictions qui ont touché le mas. Aucune preuve n’est retenue contre lui. Lola pose un ultimatum à son père mais soudain, il la gifle et elle lui assure qu’elle se vengera…