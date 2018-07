Résumé de l'épisode 245

Alors que Karim et Anna gardent Nina, cette dernière dit le mot « maman » pour la première fois ! Anna est ravie et demande donc à Karim de faire un enfant avec elle. Mais il n’a pas trop envie pour l’instant… Quand Flore annonce à Anna que la maternité de Sète risque de fermer, Anna s’énerve sans qu’elle comprenne pourquoi. A l’hôpital, Sandrine vient faire soigner son œil mais Christelle lui dit qu’il s’agit seulement d’un poil de chien. Christelle lui dit de rentrer chez elle mais Sandrine s’énerve puis Marianne intervient et découvre que Christelle se fait passer pour la dispatcheuse de l’hôpital pour désengorger les urgences. Sandrine a été prise en charge par un médecin et le comble, elle avait bien un poil de chien dans l’œil ! Lola vient voir les Delcourt pour leur dire qu’elle a une solution pour récupérer le mas. Elle leur raconte exactement comment tous les évènements étranges se sont mis en place pour faire croire à une malédiction. A son tour, Victor vient voir les Delcourt pour leur dire que sa mère est morte au mas et qu’il s’agissait de Fanny.