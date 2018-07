Résumé de l'épisode 246

Suite à la révélation de Victor Brunet, Jeanne raconte à Alex comment Fanny, la mère de Victor, est morte au mas. Furieux, Victor a décidé d’accélérer les choses et a engagé des personnes pour démolir le mas… Mais Robin et Alex veulent se battre pour que Victor ne le détruise pas. Dans les locaux d’InfoSète, Flore confie à Anna qu’elle n’arrive pas à oublier Mattéo. Elle n’attend qu’une chose, qu’il l’appelle. Mais il apprend qu’il est parti en campagne de pêche et qu’il sera de retour dans un mois environ. Pour essayer de calmer les tensions, Jeanne décide d’aller voir Victor Brunet. Elle le connaissait petit grâce à Fanny. Elle lui donne une boîte avec ses jouets d’enfant. Bien que Jeanne soit compréhensive avec Victor, Alex est toujours décidé à se battre pour sauver le mas de la destruction. Si bien que Victor vient confirmer la démolition du mas mais Alex tente de lui faire peur en menaçant de tout révéler dans les médias.