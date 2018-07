Résumé de l’épisode 247

Dans les épisodes précédents, Thomas commence à avoir de sérieux doutes sur Flore et Mattéo. Elle finit par lui mentir en lui disant qu’Anna a craqué sur lui et qu’ils ont couché ensemble. Anna joue le jeu mais elle est très en colère contre Flore. Victor fait une autre proposition à Jeanne, Alex et Robin : il veut investir dans l’exploitation et la moderniser en échange d’être propriétaire à 30% des parts. Après une longue réflexion, Alex décide de signer, comme son frère et sa mère. Une réception est ensuite organisée au mas pour fêter sa « résurrection ». Une jeune femme arrive à Sète à la recherche d’une vieille amie. Elle montre une photo de son amie mais personne ne la reconnait. Elle se fait ensuite tirer dessus sur la plage. Rémy montre la photo à Marianne qui reconnait Chloé à l’âge de 17 ans !