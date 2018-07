Résumé de l’épisode 248

Dans les épisodes précédents, Eva n’a pas de nouvelles de Dylan, au point qu’elle pense que leur relation est finie. Dylan vient s’excuser grâce à un stratagème de Jessica et ils font la paix. Ils reparlent de leur sexualité et pour être plus à l’aise, ils s’entrainent sur une peluche. Anna se vexe quand Flore lui dit que Nina n’a pas l’air bien. Karim se rend compte qu’elle a des plaques brunes sur le corps et qu’elle est très fiévreuse. Remy pense qu’il s’agit d’une anémie mais il est encore trop tôt pour en être sûr. Chloé va identifier le corps de la jeune femme tuée sur la plage. Elle pense qu’il s’agit de Rose, son amie d’enfance. Le légiste n’a pas trouvé de balle dans le corps, ce qui est étrange. Ils ont aussi une nouvelle piste… Le tueur aurait pu tirer depuis un bateau. Mais une femme du nom de Rose Latour vient se présenter à Georges.