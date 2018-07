Résumé de l’épisode 249

Dans les épisodes précédents, Flore décide de faire une surprise à Thomas car elle se sent coupable de lui mentir. Le pique-nique se passe très bien jusqu’au moment où le couple croise Mattéo… Flore devient alors très mal à l’aise. Thomas continue donc de se méfier et de la questionner mais Flore continue de nier. De leur côté, Rose et Chloé se retrouvent après de nombreuses années sans se voir. Et il se trouve que Raphaël, un de leurs bons amis de l’époque, est le mari de Rose. Raphaël propose même de rester un peu plus longtemps que prévu à Sète. A l’hôpital, Lou, Karim et Anna sont toujours au chevet de Nina. Sa poction lombaire s’est bien passée mais Marianne attend encore d’autres résultats. Nina souffre d’une anémie Blackfan-Diamond, elle n’a pas assez de globules rouges. Cela entraine donc un affaiblissement de son système immunitaire.