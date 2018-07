Résumé de l’épisode 250

A l’hôpital, le traitement pour Nina ne marche pas, elle pourrait subir une greffe de la moelle osseuse. Lou n’arrive pas à penser à autre chose. Christophe lui dit de prendre le temps qu’il lui faut. Karim est lui aussi dépité, il a très peur pour sa fille. Victoire dit à Eva que malgré son handicap, elle peut être épanouie sexuellement. Elle propose donc à Dylan de venir chez elle. Après une première tentative, Dylan a eu une panne et donc, ils n’ont pas pu le faire. Chloé profite des retrouvailles avec ses amis Raphaël et Rose. Alex parle un peu avec Raphaël. Son livre est un succès, il a vendu près de 500 000 livres et il y aura peut-être bientôt un long-métrage. Alex est curieux et décide donc de le lire. Il s’énerve et pense que le livre parle des plans à trois entre Rose, Chloé et Raphaël.