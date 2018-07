Résumé de l’épisode 251

Sur la plage, c’est un jour de compétition de kitesurf, Bart est arrivé 6ème et un certain Hugo est arrivé 1er. Bart et Hugo finissent pas faire connaissance et commencent à bien s’entendre. Au point que Sara devienne jalouse d’Hugo. Alex est toujours énervé après avoir lu le livre « Sauvage » de Raphaël. Chloé lui avoue alors qu’elle est sortie avec Raphaël au lycée. Elle confie même à Sandrine qu’elle et Rose se partageaient Raphaël. Flore propose une séance de dédicace à Raphaël mais Rose ne veut pas… Elle ne veut pas prendre son « traitement », mais Raphaël arrive à la convaincre. Lors de la séance de dédicace, un homme arrive et menace l’écrivain ! Il lui lance : « Espèce d’ordure, tu n’aurais jamais dû revenir à Sète ».