Résumé de l’épisode 252

Dans les épisodes précédents, on apprend que l’homme qui a menacé Raphaël est l’ex de Rose, Cédric. Raphaël décide d’aller le voir pour mettre les choses au clair. Mais Cédric estime que sa vie est gâchée à cause de Raphaël depuis qu’il aurait trafiqué son scooter… Son bras est paralysé depuis l’accident. Rose propose aux Delcourt de venir déjeuner chez eux. Rose et Raphaël montrent des photos de leur jeunesse, mais la situation devient vite embarrassante… La famille de Chloé découvre des photos d’elle nue avec Rose quand elles étaient jeunes. S’en suit une violente dispute entre Alex et Chloé. Au commissariat, la piste de la balle de glace commence à se confirmer. Georges pense avoir trouvé le tueur qui se trouvait donc sur un bateau. Mais le bateau qu’il aurait loué appartient à la compagnie de Victor Brunet.