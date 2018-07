Résumé de l’épisode 253

Dans les épisodes précédents, Thomas dit à Flore qu’il sait que c’est elle qui l’a trompé avec Mattéo. Elle continue de nier et décide donc de dire au thonier qu’il doit l’oublier et qu’il ne se passera plus rien entre eux. Flore arrive à trouver les mots justes pour rassurer Thomas et ils finissent par se rabibocher. Après le déjeuner chez Rose et Raphaël, Maxime et Judith font payer à Chloé le malaise de ses photos de jeunesse. Chloé demande donc à ses amis de faire plus attention la prochaine fois. Mais Alex n’aime toujours pas Rose et surtout Raphaël, et le couple se disputent une fois de plus. Alors qu’elle est sur la plage, Rose aperçoit Cédric qui l’observe. Elle lui demande d’arrêter et comprend qu’il est toujours amoureux d’elle. Il lui assure qu’il ne lui veut aucun mal… mais il s’introduit dans leur chambre la nuit pendant que Rose et Raphaël dorment et prend une photo de Rose…