Résumé de l’épisode 254

Dans les épisodes précédents, Karim et Lou apprennent qu’ils ne sont pas compatibles avec Nina. Il y a une chance sur un million que la moelle osseuse d’un inconnu soit compatible avec Nina. Sans greffe, il ne lui reste que quelques années à vivre… Rose est inquiète et commence à devenir jalouse de Chloé. Elle n’arrive pas à tomber enceinte et a peur que Raphaël la quitte. Rose va voir Cédric et se confie à lui sur les doutes qu’elle a sur son couple. Pendant ce temps, Chloé fait un rêve érotique avec Raphaël ! Elle retourne voir ses deux amis et ils jouent à « action ou vérité » comme au bon vieux temps. Les réponses sont plutôt embarrassantes. Chloé ne veut pas avoir qu’elle a fait un rêve érotique avec Raphaël, elle choisit alors de relever un défi ! Raphaël exprime son désir de refaire l’amour avec Chloé sur son carnet.