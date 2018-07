Résumé de l’épisode 255

Dans les épisodes précédents, Karim et Georges convoque de nouveau Victor Brunet à propos de l’inconnue de la plage. Il avoue avoir couché avec elle ! Karim lui demande si Lou est au courant de ses infidélités, Victor dit que oui. Montpellier a lancé une alerte disparition qui ressemble à « Jane Doe », son mari doit venir demain pour l’identifier. Rose reproche à Raphaël son comportement ambigu avec Chloé. Elle pense qu’il fait tout pour la séduire ! Elle lui dit qu’elle a vu Cédric, qu’il l’aime toujours, et lui montre le tableau qu’il lui a offert. Raphaël lui demande de ne plus voir Cédric car il faut s’en tenir au « plan »… Marianne continue de mettre Chloé en garde contre Raphaël. Elle lui rend visite et lui demande pourquoi il est revenu à Sète alors qu’ils avaient un « accord ». Elle lui demande de se tenir à l’écart de Chloé. Elle semble en vouloir beaucoup à Raphaël.