Résumé de l’épisode 256

Dans les épisodes précédents, la tentation était trop grande, Flore et Mattéo recouchent ensemble. Mais Thomas rentre à ce moment-là et les surprend ! Il se sent profondément trahi et ne pourra jamais lui pardonner. Il préfère partir et rompre avec Flore. Raphaël demande à Chloé d’essayer une robe qu’il veut offrir à Rose pour son anniversaire. Quand elle accepte, Raphaël lui demande de la garder car elle est faire pour elle. Rose ne semble pas être dans son état normal, et parle de quelque chose de très étrange… Chloé est témoin de cette crise et ne sait quoi penser. Alex réalise qu’il est terrifié à l’idée que Chloé le trompe. Karim n’a vraiment pas le moral et Georges essaye de le rassurer. Lou aussi est très angoissée… En plus, Victor lui annonce qu’il a couché avec une autre femme, « Jane Doe ». Marianne a trouvé une solution pour sauver Nina, mais qui mérite une profonde réflexion : greffer Nina avec la moelle osseuse d’un bébé médicament. Lou et Karim devraient alors refaire un bébé ensemble pour guérir Nina.