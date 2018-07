Résumé de l’épisode 257

Dans les épisodes précédents, Raphaël veut acheter des huitres à Alex, qui refuse et qui tente de mettre les choses au clair. Trouvant son comportement déplacé, Alex lui met un coup dans le ventre ! Chloé est mise au courant par Rose. Elle règle alors ses comptes avec Alec et ils se disputent violemment. A l’hôpital, la fécondation du bébé médicament se ferait pas FIV et reste un processus très compliqué. Victor ne sait pas s’il supporterait de vivre toute cette histoire avec Lou… De son côté, Anna est toujours d’accord et soutient Karim. C’est l’anniversaire de Rose mais elle prend son traitement avec de l’alcool et va se coucher. La fête est donc annulée… Raphaël demande à Chloé de rester avec lui. Il lui fait une belle déclaration d’amour et ils finissent par s’embrasser.