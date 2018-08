Résumé de l’épisode 258

Dans les épisodes précédents, le gang des fleuristes a encore frappé. Bart commence à soupçonner Hugo d’en faire partie. Il lui demande donc si c’est vrai. Hugo lui avoue son secret. Bart veut savoir pourquoi il fait ça, Hugo lui répond honnêtement : pour payer son matériel de kite et l’essence de son van. Raphaël a embrassé Chloé comme il l’avait prévu dans son carnet. Ce stratagème lui sert donc à écrire la suite de « Sauvages ». Chloé se confie à Sandrine et lui avoue qu’elle souhaite plus qu’un simple baiser… Maxime et Judith ont lu le livre sur leur mère et ses amis. Ils veulent savoir qui est Clotilde. Ils vont demander à leur grand-mère Marianne mais celle-ci s’énerve. De son côté, Chloé lit le livre de Raphaël. Elle demande à Marianne si elle est bien Clotilde… Marianne avoue alors que c’est elle et qu’elle a donc couché avec Raphaël il y a plus de 20 ans…